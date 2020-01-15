شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعرض الغنوشي للمساءلة أمام البرلمان والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 أقر البرلمان التونسي في جلسته اليوم الثلاثاء، وبأغلبية ساحقة إضافة نقطة جديدة لجدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن زيارته الأخيرة لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصوت 122 نائبا لصالح المساءلة بينما صوت ضدها 20 نائبا وامتنع 8 نواب عن التصويت. Advertisements وتم الاتفاق إثر اجتماع رؤساء الكتل على أن تكون جلسة المساءلة ظهر اليوم حسب إذاعة شمس أف أم. وتعد هذه المساءلة إحراجا كبيرا للغنوشي وحركة النهضة، وخلال الجلسة استنكر النائب عن حزب تحيا تونس مبروك كرشيد غياب العلم التونسي والسفير التونسي بأنقرة خلال زيارة الغنوشي لتركيا ولقائه أردوغان.

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