ترامب يتفق مع تصريح "جونسون" بشأن الاتفاق النووي مع إيران

الأربعاء 15 يناير 2020

أعلن الرئيس الأميركي موافقته مع تصريح مسؤول بريطاني بشأن الاتفاق النووي مع إيران.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتفق مع تصريح أدلى به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أن "اتفاقا جديدا برعاية أمريكية ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي مع إيران".

وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخر الثلاثاء: "رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون قال علينا أن نبدل الاتفاق النووي باتفاق ترامب.. أنا موافق".

ودعا جونسون، الذي أشاد بترامب ووصفه بأنه صانع صفقات عظيم، الرئيس الأمريكي بأن يبدل الاتفاق النووي باتفاقه الخاص لضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني (الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة 5+1) في مايو/أيار 2018، وأمر بإعادة العقوبات على طهران كرد قوي ومتناسب على تحركاتها الاستفزازية المتزايدة بالمنطقة.

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وإثر ذلك، قلصت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي لـ5 مرات كان أحدثها في الخامس من يناير/كانون الثاني، حيث قررت تخصيب اليورانيوم بلا قيود.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، ولن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم" أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة، وكذلك البحث والتطوير نوويا.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران الدول، جراء عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.