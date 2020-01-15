شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. ضبط 3 عناصر تكفيرية صادرة بحقها أحكاماً بالسجن والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الأمن في تونس 3 عناصر تكفيرية صادرة بحقها أحكاما بالسجن بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم أن عنصرين من بين الموقوفين ألقيا القبض عليهما في مدينة تاجرين التابعة لولاية الكاف غرب تونس وصادر ضدهما محاضر تفتيش بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وأحكاما بالسجن لمدة ست سنوات. واعتقل العنصر الثالث بجهة منوبة قرب العاصمة وهو يواجه نفس التهمة وصادر ضده حكما بالسجن 10 سنوات.

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