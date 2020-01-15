شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: لن أكون على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة والان نبدء بالتفاصيل

• الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري إن الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا اريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها.

وأضاف: "لن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي.