صافرة عراقية تضبط مواجهة فيتنام وكوريا الشمالية

رياضة 2020-01-15 | 13:18 3 مشاهدة أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراتي يوم غد الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عاماً. وكلف الاتحاد الحكم العراقي، مهند قاسم لقيادة مباراة فيتنام وكوريا الشمالية لحساب المجموعة الرابعة والتي ستقام يوم غد في بانكوك. تجدر الإشارة الى ان العراق يشارك بحكمين في البطولة وهما علي صباح ومهند قاسم.



وكان صباح قد دخل التاريخ، كأول حكم عراقي يستخدم تقنية الفيديو المساعد "VAR".

وكان صباح قد دخل التاريخ، كأول حكم عراقي يستخدم تقنية الفيديو المساعد "VAR".

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