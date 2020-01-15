الحكيم: نريدها حكومة مستقلة لا جدلية

اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، رغبته بتشكيل حكومة "مستقلة غير جدلية"، مشداا على ضرورة أن تكون مصداقا لخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية لانهاء الازمة الحالية.
وقال الحكيم في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله السفير الاسباني لدى بغداد هنسكي اسكوبار، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "تهدئة أوضاع المنطقة وايقاف الخطاب التصعيدي وتطورات المشهد السياسي في العراق ومحيطه وتأثيرها على الامن الاقليمي والعالمي كانت على رأس الملفات التي بحثناها مع السفير".
وأضاف "بيّنا اهمية ركون شركاء المنطقة الى الحوار وابعاد شبح التصعيد لتنصرف الشعوب الى إستثمار خيراتها وامكاناتها"، مؤكدا اهمية ان ينطلق العراق في علاقاته من المصلحة المشتركة واحترام السيادة العراقية".
وأضاف "بيّنا اهمية ركون شركاء المنطقة الى الحوار وابعاد شبح التصعيد لتنصرف الشعوب الى إستثمار خيراتها وامكاناتها"، مؤكدا اهمية ان ينطلق العراق في علاقاته من المصلحة المشتركة واحترام السيادة العراقية".
وبشأن الحكومة القادمة، قال الحكيم "إننا نريدها حكومة مستقلة لا جدلية ومصداقا لخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية لانهاء الازمة الحالية".
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