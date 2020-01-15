مجلس الوزراء يقرر إلغاء التصويت على استقالة حميد الغزي

كشف مصدر مطلع، الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر إلغاء التصويت على استقالة حميد الغزي من منصبه أميناً عاماً للمجلس.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس الوزراء صوت، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس، على إلغاء التصويت على استقالة حميد الغزي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بناءً على طلب الغزي وتراجعه عن الاستقالة".
يشار إلى أن الغزي قدم، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، استقالته من منصبه أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بناءً على طلب الغزي وتراجعه عن الاستقالة".
يشار إلى أن الغزي قدم، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، استقالته من منصبه أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
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