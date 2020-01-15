العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا عام 2019

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، أن "المواطنين العراقيين تصدروا قائمة المشترين للعقارات في تركيا خلال العام الماضي وبواقع 7596 عقاراً، في حين جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية وبواقع 5423 عقاراً، ثم الروس ثالثاً وبواقع 2893 عقاراً، والسعوديون بواقع 2208 عقار، والأفغان بواقع 2191 عقاراً".وأشارت البيانات إلى أن "مبيعات العقارات للأجانب في تركيا حققت ارتفاعاً في العام الماضي بنسبة 7ر14 بالمئة مقارنة بعام "2018، مبينة أن "العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 45483 عقاراً في عام 2019".

وأضافت، أن "مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات للأجانب في 2019، إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 20857 عقاراً تلتها أنطاليا بعدد 8951 عقاراً ثم أنقرة بعدد 2539 عقاراً وبورصا بعدد 2213 عقاراً".