492 قتيلا ضحايا الاحتجاجات منذ انطلاقها في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (تابعة للبرلمان)، الأربعاء، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 429 قتيلا ونحو 23 ألف مصاب.

وقال علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن "عدد القتلى بلغ 492 فيما بلغ عدد الاصابات بحدود 23 ألف مصاب وأن عدد المعتقلين تجاوز 2900 معتقل منهم 93 فقط قيد الاحتجاز حاليا".

وأضاف أن "عدد المفقودين بلغ 58 شخصا في حين بلغت حالات الاغتيال التي تطال الناشطين والمتظاهرين و الاعلاميين 37 حالة" .

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في العراق انطلقت في الأول من شهر أكتوبر /تشرين أول الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبي العراق ضد توسع نفوذ إيران بالبلاد.

ومازالت المظاهرات متواصلة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري هناك ومعالجة البطالة .