السفير البريطاني يغادر طهران بعد احتجازه بالاحتجاجات

غادر السفير البريطاني في إيران، راب مك إير، الأربعاء، طهران بعد احتجازه بزعم دعوته إلى التحريض على التظاهر.

واعتقلت السلطات الإيرانية، السبت، السفير البريطاني في طهران راب مك إير، بزعم تنظيمه احتجاجات بالعاصمة طهران قبل أن تفرج عنه.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية، إنه تم احتجاز المبعوث البريطاني بإيران أمام جامعة أمير كبير بزعم تحريضه محتجين ضد الحكومة.

وأدانت بريطانيا وألمانيا، الأحد، اعتقال السلطات الإيرانية للسفير البريطاني.

ونفى السفير البريطاني مشاركته في أي من الاحتجاجات الإيرانية، منددا بتوقيفه.

وغرد ماك إير عبر حسابه على تويتر: "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي مظاهرة".

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وأضاف: "لقد ذهبت إلى حدث قُدِّم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أسقطت قرب طهران الأربعاء، مشيرا إلى أنه احتُجز لمدة نصف ساعة.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا.

وفور سقوط الطائرة صدرت تقارير تشير إلى أن الحادث لم يكن بسبب أعطال فنية، حيث تزامن سقوطها مع استهداف طهران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وأنكر مسؤولون رسميون إيرانيون لمدة 3 أيام سقوط الطائرة المنكوبة نتيجة إطلاق صاروخ من جانب مليشيا الحرس الثوري الإيراني؛ حيث ردد بعضهم أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عن الحادث.

والسبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن الإيرانية بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف قبل أن تعلن اعتقال نحو 30 شخصا.

والاحتجاجات التي تعم البلاد هي الثانية خلال وقت قصير التي تطالب بتغيير النظام جراء تدهور الأوضاع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات كبيرة في مدن إيرانية عدة، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 50% بشكل مفاجئ، وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قِبل الأمن؛ ما أدى إلى مقتل مئات المتظاهرين.