ماذا يعني تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كارتا أحمر في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
صحيفة "تليجراف" البريطانية قالت إن هذا القرار الأوروبي تم اتخاذه بالإجماع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ردًا على تكرار إيران لإخلالها بالتزاماتها بالاتفاق النووي قبل أن يتم تفعيله اليوم.
وأرجعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة، لكن ما المقصود بهذه الآلية؟
آلية فض النزاع تعني عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.
وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.
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