مقتل 3 عناصر من مليشيات إيرانية بقصف إسرائيلي على سوريا

قتل ثلاثة من مليشيات موالية لإيران وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي بسوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وأوضح أن "القصف، الذي يرجح أنه إسرائيلي، تسبب في تدمير مستودع ذخيرة للمليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين عسكريتين".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المطار.

وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت في يونيو/حزيران الماضي المطار ما تسبب في مقتل خمسة على الأقل.

واتهمت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية القوات الأمريكية، التي تسيطر على منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، بأنها "سهلت مرور الطائرات الحربية الإسرائيلية التي قصفت مطار التيفور".

وتنفذ إسرائيل غارات في سوريا تستهدف عناصر إيرانية، كان أحدثها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قُتل 11 مسلحا بينهم 7 أجانب، وأصيب 4 مدنيين في الغارات التي شنتها إسرائيل ضد مواقع تابعة للجيش السوري وقوات إيرانية في دمشق.