بوتين يقترح منح البرلمان الروسي سلطة اختيار رئيس الوزراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إنه يرغب في منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء إلى جانب مسؤوليات أخرى، لكنه أضاف أنه يود الإبقاء على النظام الرئاسي القوي في روسيا.
جاءت تصريحات بوتين خلال خطابه إلى الأمة في وقت يبحث فيه المراقبون عن دلائل على الكيفية التي قد يعدل بها النظام السياسي قبل 2024 حين تنتهي ولايته الرئاسية الحالية ويصبح ملزما بالتنحي بموجب الدستور.
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