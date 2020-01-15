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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت.. تأييد سجن الناشط محمد خضير العنزي 3 سنوات
الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت سجن الناشط ”البدون“ محمد خضير العنزي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة ”الاشتراك في تجمهر“ والتحريض على اغتيال موظفي الجهاز المركزي للبدون، وفق حساب ”امن وحاكم“ المحلي.
واعتقل الناشط العنزي إلى جانب عدد آخر من نشطاء البدون، على خلفية خروجهم في اعتصامات احتجاجا على أوضاعهم المعيشية، إذ قام بالتحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي للبدون“.
وتسببت قضية انتحار الشاب عايد يوم الـ7 من يوليو/ تموز من العام الماضي، شنقا بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء، بازدياد توتر قضية ”البدون“ في الكويت.
وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.
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