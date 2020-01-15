- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان اللبناني يدين أعمال الشغب فى «الحمرا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان اللبناني يدين أعمال الشغب فى الحمرا
الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
أدان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، اليوم الأربعاء، أعمال الشغب التي حدثت في شارع الحمرا، مشددا على أن بيروت عاصمة الجميع.
ودعا برى، الجهات المختصة فى لبنان لمحاسبة المسؤولين عن أعمال الشغب والتخريب، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي من بينهم أربعة ضباط، فيما جرى توقيف 59 شخصا في الصدامات التي استمرت لخمس ساعات، وسط العاصمة بيروت وتحديدا منطقة الحمرا.
يذكر أن منطقة الحمرا في بيروت، قرب المصرف المركزي ووزارة الداخلية، شهدت اشتباكات عنيفة استمرت حتى فجر اليوم بين المتظاهرين وقوة من أفراد مكافحة الشغب.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان اللبناني يدين أعمال الشغب فى «الحمرا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.