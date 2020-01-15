عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان اللبناني يدين أعمال الشغب فى الحمرا

الأربعاء 15 يناير 2020

وكالات

أدان رئيس ​مجلس النواب​ اللبنانى ​نبيه بري، اليوم الأربعاء،​ أعمال الشغب التي حدثت في ​شارع الحمرا​، مشددا على أن ​بيروت​ عاصمة الجميع.

Advertisements

ودعا برى، الجهات المختصة فى لبنان لمحاسبة المسؤولين عن أعمال الشغب والتخريب، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي من بينهم أربعة ضباط، فيما جرى توقيف 59 شخصا في الصدامات التي استمرت لخمس ساعات، وسط العاصمة بيروت وتحديدا منطقة الحمرا.

يذكر أن منطقة الحمرا في بيروت، قرب المصرف المركزي ووزارة الداخلية، شهدت اشتباكات عنيفة استمرت حتى فجر اليوم بين المتظاهرين وقوة من أفراد مكافحة الشغب.