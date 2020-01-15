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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد الجيش الليبي يجري لقاءات في العاصمة الأردنية عمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت مصادر أردنية وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الأردنية عمان مساء الثلاثاء.
ونقلت موقع 24 عن ذات المصادر أن "على جدول أعمال زيارة حفتر إلى عمان لقاءات مع دبلوماسيين ومنهم غربيين".
ولم تتمكن ذات المصادر من تأكيد أن كان حفتر سيلتقي مسؤولين أردنيين أم لا، بيد أنها أشارت إلى أن الزيارة إلى عمان ربما تستمر أياماً.
وكان المشير حفتر غادر موسكو يوم الثلاثاء، بدون التوقيع على اتفاق اقترحته أنقرة وموسكو لوقف إطلاق نار لإنهاء 9 أشهر من القتال، وفق ما أعلنت الخارجية الروسية.
وتأمل روسيا من وراء الاتفاق إيجاد سوق لأسلحتها وقمحها، كما لتركيا أيضا أهدافها في مجال الطاقة بفضل اتفاقية موقعة مع حكومة السراج.
وتعرضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة السراج وتركيا لانتقادات حادة خصوصاً في اليونان ومصر وقبرص لأنها تسمح لأنقرة بالقول إن "لها حقوقاً في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط".
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