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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة تهتم بالأزمة الليبية وترفض التدخلات الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان أن المملكة تهتم بالأزمة الليبية وترفض التدخلات الخارجية في البلاد وتسعى إلى حلول سلمية، مشيرا إلى أن المنطقة تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية ومذهبية.
وأوضح فيصل بن فرحان خلال كلمته في مؤتمر البرلمان العربي في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العربية تمر بتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، داعيا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وتساءل عقيلة صالح حول رغبات تركيا قائلا " أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا"، متهماً إياه بإحياء إرث ما وصفه بالظلم العثماني في ليبيا.
فيما أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمى أن الأوضاع فى المنطقة العربية تسير بصورة متسارعة للغاية، لافتًا إلى أن القضية الليبية تأتى على محور اهتمام المنطقة العربية بأسرها، معلنًا تضامن البرلمان العربي مع الشعب الليبي والترحيب بوقف إطلاق النار.
وطالب رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف في ليبيا بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار للتوصل لحل سياسى للأزمة الليبية، والحفاظ على استقرار المنطقة، معلنًا رفضه قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
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