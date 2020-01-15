السودان.. استرداد حقلي نفط سيطر عليهما مسلحون من المخابرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، استرداد القوات المسلحة حقلي نفط بولاية كردفان بعد يوم على خضوعهما لسيطرة مسلحين من هيئة العمليات التي تتبع جهاز المخابرات.
وقال وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن ”القوات المسلحة دخلت في تفاوض مع أفراد هيئة العمليات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم“، مشيرا إلى عدم وجود أية إصابات.
وذكر أن القوات المسلحة نجحت في استرداد حقلي حديد وسفيان ولم يتأثر إنتاج النفط في الحقلين اللذين ينتجان 24 ألف برميل يوميا.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، أحداث عنف على خلفية احتجاج هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات بالعاصمة، لعدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
ويبلغ إنتاج السودان من النفط حاليا، 70 ألف برميل يوميا وفق بيانات حكومية.
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