- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخة موزا فى سلطنة عمان للتعزية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
وصلت الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد بن تيمور.
وكان في استقبال الشيخة موزا في قصر ”العلم العامر“، زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن سعيد بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وقالت وكالة : ”السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم/حفظه الله ورعاه/تستقبل بقصر العلم العامر صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وصلت إلى البلاد اليوم لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه“.
وهذه أول مرة يتم فيها ذكر حرم السلطان الجديد بشكل رسمي.
يذكر أن السلطان متزوج من عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية وله منها 4 أوبناء، ولادان وبنتان.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخة موزا فى سلطنة عمان للتعزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.