عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يصف سليماني بـ ابن العاهرة

الأربعاء 15 يناير 2020

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي بأنه ابن عاهرة وإرهابي رقم واحد في العالم وذلك في تجمع لمؤيديه مساء أمس.

Advertisements

ترامب استغل فرصة وجود عدد كبير من مؤيديه في التجمع بمدينة ميلووكي بولاية وسكنسون وسط غرب الولايات المتحدة ليدافع عن قراره قتل سليماني.

وقال ترامب وسط تصفيق حاد وهتافات مؤيدة:“هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق…نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل او أيدي بسبب ابن العاهرة هذا… أنه الإرهابي رقم واحد في لعالم.“

وتحدث ترامب في التجمع في نفس الوقت الذي بدأ فيه الحزب الديمقراطي بمناقشة إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.