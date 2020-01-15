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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يصف سليماني بـ "ابن العاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يصف سليماني بـ ابن العاهرة
الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي بأنه ابن عاهرة وإرهابي رقم واحد في العالم وذلك في تجمع لمؤيديه مساء أمس.
ترامب استغل فرصة وجود عدد كبير من مؤيديه في التجمع بمدينة ميلووكي بولاية وسكنسون وسط غرب الولايات المتحدة ليدافع عن قراره قتل سليماني.
وقال ترامب وسط تصفيق حاد وهتافات مؤيدة:“هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق…نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل او أيدي بسبب ابن العاهرة هذا… أنه الإرهابي رقم واحد في لعالم.“
وتحدث ترامب في التجمع في نفس الوقت الذي بدأ فيه الحزب الديمقراطي بمناقشة إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.
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