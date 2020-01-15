مقاتلات «F16» المصرية تنفذ عملية «المظلة الجوية» أمام «السيسي»

استعرضت الطائرات الجوية من نوع f16، قدراتها العسكرية والحربية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك أثناء المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية جنوب محافظة البحر الأحمر.

وظهرت طائرات f16 من خلف نقطة المشاهدة للقيام باختلال المظلة الجوية، وذلك استكمالا لمهام الحماية وتأمين الجزء الجوي أثناء تأدية المهام.

وتستعد طائرات النقل بعد هبوطها إلى تفريغ الحمولات ونزول القوات، ومن ثم تستمر طائرة f16 في تأدية المهام وتعتبر من طائرات الجيل الرابع وتتميز بخصائص فنية عالية بمدى تكتيكي عالٍ وقدرتها على تنفيذها للعديد من المهام.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الأربعاء، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة،

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وتم إنشاء قاعدة برنيس تم لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.