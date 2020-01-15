بتوجيه من رئاسة الجمهورية .. «قاعدة برنيس العسكرية» تسيطر على المنطقة الجنوبية لمصر .. و9 معلومات عن القوة الضاربة للجيش المصري بالبحر الأحمر

نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية. أبرزت سبوتنيك الروسية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة برنيس العسكرية، حيث نشرت نقلا عن وسائل إعلام مصرية 9 معلومات عن القوة الضاربة للجيش المصري بالجنوب "قاعدة برنيس العسكرية". -تقع القاعدة على البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وهي مجاورة لمطار برنيس الحربي. -قاعدة برنيس العسكرية هي الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة، وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية. -تشمل قاعدة برنيس مستشفى عسكري ورصيف بحري. Advertisements -تم إنشاؤها في وقت لا يتعدى سنة. -تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة. -تضم قاعدة برنيس العديد من ميادين الرماية. -مهمتها الأولى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، ومن مهامها حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر. -تأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر. -قبل افتتاح قاعدة برنيس كانت القاعدة البحرية الرئيسية للقوات البحرية المصرية على البحر الأحمر هي قاعدة سفاجا، وهي المقر الرئيسي لقيادة الأسطول الجنوبي المصري، ولا توجد قواعد أخرى إلا قاعدة السويس في الشمال. ولذلك كان من الضروري وجود قاعدة أخرى في الجنوب لتخفيف الضغط عن قاعدة سفاجا، ولضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة انطلاق أكثر قرباً لجنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي .

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