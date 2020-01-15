ما فعلته «المقاتلات المصرية» في إفتتاح «قاعدة برنيس العسكرية» يبهر «محمد بن زايد» ..قام بتصويرها بهاتفه!

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الختامية من مناورة "قادر 2020" للقوات المسلحة المصرية، وقامت طائرات السلاح الجوي باستعراض في الختام، ورسمت الطائرات الحربية علم مصر محلقًا في الهواء.

وقد شهد الرئيس افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.

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وخلال العرض، رسمت طائرات الميج 29 والرافال وإف 16، العلم المصرى فى السماء، فيما قام الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بإخراج هاتفه الخاص والتقاط صور لتلك اللحظة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، سعادته بحضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدنى رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكتب ولى عهد أبو ظبى عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي..تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار."