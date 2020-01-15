الجيش المصري يتسيد إفريقيا ويدخل «عصر القوة» .. السيسي يفتتح «أكبر قاعدة من نوعها في الشرق الأوسط والبحر الأحمر» .. تم تنفيذها بشكل عاجل

- إعداد - محمد علي هـاشم

وصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى مصر لحضور مراسم افتتاح،قاعدة برنيس العسكرية، بحضور رؤساء دول ووزراء دفاع عرب وأجانب، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة مستوى.

تعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

والهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

معلومات أساسية عن "قاعدة برنيس العسكرية"، أكبر قاعدة من نوعها في الشرق الأوسط والبحر الأحمر:

تقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر

هي الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة

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مهمتها الأساسية حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية

يعتمد عليها أيضا في تأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر

تم إنشاؤها في وقت قياسي لا يتعدى العام

تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة

تحتوي قاعدة برنيس على عدة ميادين للرماية

القاعدة العسكرية مزودة بمستشفى عسكري ورصيف بحري