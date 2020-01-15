10 معلومات عن طائرات "ميج 29" المقاتلة التي شاركت لأول مرة بقاعدة برنيس العسكرية



أحمد أبو عقيل

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة برنيس الجوية العسكرية، حيث شهد عرضا عسكريا بدأ بأعمال القتال بتنفيذ استطلاع للعدو من خلال الاستطلاع الجوي.

شارك في العرض طائرات من طراز "ميج 29"، التي تعتبر أحدث طرازات القتال المنضمة حديثا للقوات الجوية، وتشارك للمرة الأولى بالمناورات الجوية.

كما شارك في العرض طائرات الرافال، وطارات النقل الجوي طراز "كاسا" وطراز "C 130"، وطائرات "F16"، وطائرات "إليوشن"، وطائرات KA، إنتاج مصري صيني مشترك، وشارك أيضا الهيلكوبتر الهجومي، وطائرات من طراز الأباتشي، ومقاتلات طراز "مي-24"، وطائرات "Kamov"، والطائرات طراز "شينوك".

10 معلومات عن طائرات ميج 29

طائرات الميكويان ميج-29 روسية الصنع هي طائرة مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية في الاتحاد السوفيتي.

طورت الميج-29 في السبعينيات بواسطة مكتب تصميم ميكويان.

قامت الميج-29 باول طيران تجريبي لها يوم السادس من أكتوبر لسنة 1976 ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفياتي في منتصف الثمانينات (تحديدا 1983) وتم تصديرها إلى العديد من وما زالت بالخدمة في القوات الجوية الروسية والعديد من الدول الأخرى

-تم التحليق بطائرات ميج 29Ks في 23 يوليو 1988 في ساكي في الاختبار التجريبي , وفي 1 نوفمبر 1989 تم أول هبوط على سطح السفينة من تبليسي كروزر الطائرات الحاملة (التي تعرف الآن باسم الاميرال كوزنتسوف)

- خضع طراز ميج 29K إجراء مزيد من الاختبارات على متن الإميرال كوزنيتسوف. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واصل مكتب تصميم ميكويان للعمل على 29K من طراز ميج على الرغم من عدم وجود تمويل السوفياتي.

- تتمير مقاتلات ميج 29 بوجود أجنحة قابلة للطي ولعمليات الناقل وجود تشابه مع إصدار الأساسية للتخطيط هيكل الطائرة من طراز ميج - 29، هذه العائلة تمثل في الواقع طائرات جديدة.

يتميز المحرك الجديد بطاقة 7 ٪ أعلى بالمقارنة مع النموذج الأساسي .

- وقد تم تجهيز هذه الطائرات مع 3 شاشات ملونة متعددة الوظائف,أربع قنوات الرقمية,نظام مراقبة، السلبي المضادة للرادار صاروخ.