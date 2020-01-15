أكار: هجمات الجيش السوري مستمرة ولن ننسحب من نقطة المراقبة في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا"، مشددا على أنه "من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا قد انهار".
وكشف أكار على أنه "هجمات الجيش السوري مستمرة ولن ننسحب من نقطة المراقبة في إدلب وقد جرى تعزيزها"، مشيرا الى أن "المحادثات مستمرة مع روسيا لإقامة منطقة آمنة في إدلب حيث يمكن أن يقضي النازحون الشتاء".
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