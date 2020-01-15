وزير خارجية قطر: المنطقة تمر بمرحلة متوترة جدا وعلى كل الدول السعي باتجاه التهدئة

أكّد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "دعم قطر للعراق وشعبه وسيادته ووحدة أراضيه"، مشيدًا بـ"تحرّكات ​العراق​ الأخيرة وبتوطيد علاقاته مع ​الدول العربية​ ودول الجوار".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقية ​محمد علي الحكيم​ في العاصمة ​بغداد​، أنّ "الزيارة جاءت للتباحث في مستجدات الأوضاع وخفض التصعيد في المنطقة"، مبيّنًا أنّ "المنطقة اليوم تمرّ بمرحلة متوتّرة جدًّا وعلى كلّ الدول السعي باتجاه التهدئة".

من جانبه، شدّد الحكيم على أنّ "زيارة وزير الخارجية القطرية هي زيارة استراتيجية مهمّة للبلدين، وقد ناقشنا تهدئة الوضع في المنطقة وحرية الملاحة في ​الخليج​". وذكر "أنّنا شدّدنا على ضرورة احترام سيادة العراق من جميع الجهات، ورفض تحويل أراضينا لساحة للصراع".