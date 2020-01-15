بوتين: قدراتنا الدفاعية مضمونة لعشرات السنين وخطواتنا بتعزيز أمننا القومي جاءت بوقتها

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أنّ "مصير ​روسيا​ وأفقها التاريخي مرتبطان بعدد مواطنيها، ولدينا حاليًّا 147 مليون نسمة في البلاد"، مركّزًا على أنّ "جهودنا يجب أن تنصبّ على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموغرافيّة، ويجب العمل على الاتجاهات كافّة من أجل دعم الأسرة الروسية".

واقترح خلال تلاوته الرسالة الرئاسية السنوية أمام الجمعية الإتحاديّة، "تخصيص دفعات شهرية للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات اعتبارًا من الشهر الحالي، تقديم غذاء مجاني لتلاميذ ​المدارس​ حتى الصف الرابع وتقديم مساعدة للجيل الناشئ والأسر الشابة الّتي تسعى لإنجاب الأطفال". أمّا في مجال التعليم والتدريس، فأكّد "وجوب الاهتمام بنوعيّة التعليم بمدارسنا وتقديم القدرات العصريّة كافّة في هذا المجال، ووجوب تطوير إعداد المدرسين وأرى أنّ من الضروري تقديم دعم إضافي لهم".

وأوضح بوتين في مجال الرعاية الصحيّة، أنّ "من الضروري أن يكون مجال الرعاية الصحية على مستوى عال بشكل دائم، ومن الضروري أيضًا تجهيز المشافي بالمعّدات المطلوبة وخُصّص لذلك أكثر من 500 مليار روبل"، مشدّدًا على "وجوب دعم العاملين في مجال الصحة وتوفير فرص عمل للخريجين. واعتبارًا من العام الحالي، سيتمّ تطبيق نظام جديد لأجور العاملين في المجال الصحي".

وكشف أنّ "التضخم بلغ 3 بالمئة في العام الماضي وذلك أدنى ممّا توقعناه"، مشيرًا إلى أنّ "اعتبارًا من العام الحالي، يجب زيادة نسبة الاستثمارات بما لا يقل عن 5 بالمئة، ويجب تسريع التشريعات الخاصة بحماية رؤوس الأموال كخطوة لتشجيع الاستثمار". وطلب "الإسراع بإقرار تشريعات متعلّقة بالتقنية العالية ودعم تصديرها، ومن الضروري العمل على تعزيز الطلب على الابتكارات داخل روسيا".

وأعلن "أنّنا لا نريد تهديد أحد، ولكن خطواتنا في تعزيز أمننا القومي جاءت في وقتها"، لافتًا إلى أنّ "القوى النووية الخمس مسؤولة عن الأمن في كوكبنا ونحن جاهزون للحوار في هذه الإطار"، مفيدًا بأنّ "قدراتنا الدفاعية مضمونة لعشرات السنين، ويجب علينا العمل لإعداد أنظمة دفاعية للمستقبل".