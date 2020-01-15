خفر السواحل التركي ضبط 221 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول التركية أنّ "فرق ​خفر السواحل​ أوقفت 61 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربَين مطاطيَّين، في قضاء "ديكيلي" بولاية إزمير غربي ​تركيا​، أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة".

وأوضحت أنّ "33 من ​المهاجرين​ يحملون الجنسية السورية، 22 الأفغانية، 3 من ​إفريقيا​ الوسطى، بينما 2 من ​الكونغو​، و1 سنغالي"، لافتةً إلى أنّ "الفرق ضبطت 55 مهاجرًا أفغانيًّا و4 سوريّين، على متن قارب مطاطي في سواحل قضاء "مندريس" بالولاية".

وبيّنت أنّ "الفرق أوقفت في قضائي "سفير حيصار" و"أورال" بالولاية، 101 مهاجرًا على متن قاربَين مطاطيَّين. ويحمل 39 مهاجرًا الجنسية الأفغانية، 23 السورية و16 الفلسطينية، بينما 9 من الكونغو، 6 من التوغو، 4 إريتريين، 3 نيجيريين و1 من ​اليمن​". وبيّنت أنّ "بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقّ المهاجرين، أُحيلوا إلى مديرية ​الهجرة​ بالولاية".