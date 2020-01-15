ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول التركية أنّ "فرق خفر السواحل أوقفت 61 مهاجرًا غير شرعي على متن قاربَين مطاطيَّين، في قضاء "ديكيلي" بولاية إزمير غربي تركيا، أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة".
وأوضحت أنّ "33 من المهاجرين يحملون الجنسية السورية، 22 الأفغانية، 3 من إفريقيا الوسطى، بينما 2 من الكونغو، و1 سنغالي"، لافتةً إلى أنّ "الفرق ضبطت 55 مهاجرًا أفغانيًّا و4 سوريّين، على متن قارب مطاطي في سواحل قضاء "مندريس" بالولاية".
وبيّنت أنّ "الفرق أوقفت في قضائي "سفير حيصار" و"أورال" بالولاية، 101 مهاجرًا على متن قاربَين مطاطيَّين. ويحمل 39 مهاجرًا الجنسية الأفغانية، 23 السورية و16 الفلسطينية، بينما 9 من الكونغو، 6 من التوغو، 4 إريتريين، 3 نيجيريين و1 من اليمن". وبيّنت أنّ "بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقّ المهاجرين، أُحيلوا إلى مديرية الهجرة بالولاية".
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 221 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.