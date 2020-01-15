ظريف: إيران لم تطلب إخراج القوات الأميركية من العراق

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​، أن بلاده لم تطلب إخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية، لافتا على أن هذا الطلب قدمه "العراقيون".

وفي حديث صحفي من ​نيودلهي​ في ​الهند​، أشار ظريف إلى أن "​البرلمان العراقي​ من صوت ضد التحشيد الأميركي الكبير"، لافتا إلى أن "​الولايات المتحدة​ الأميركية لم تجلب السلام والاستقرار للمنطقة أبدا".

وتعليقاً على ​الاتفاق النووي​ الإيراني، والبيان الذي أصدره وزرا خارجية ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​، لفت ظريف إلى أن "الاتفاق النووي كان أفضل الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الماضي القريب، وكان واحدا من بعض الإنجازات القليلة للدبلوماسية المتعددة".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أصدروا بياناً حول الاتفاق النووي أكدوا فيه "أننا لا نقبل الحجة بأن إيران يحق لها خفض امتثالها للاتفاق النووي، الموقع مع الدول بين إيران والدول الكبرى".