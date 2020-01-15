مريض في ​مستشفى​ Bellevue ​المنصورية​ بحاجة ماسة الى دم من فئة +O للتبرع التوجه الى المستشفى أو الاتصال على الرقم التالي: 03/908999 وشكرا سلفا للمتبرعين.

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