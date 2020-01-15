دريان عرض مع رامبلينغ أوضاع المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ ​السفير البريطاني​ في لبنان ​كريس رامبلينغ​ وتم البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين. إضغط للمزيد

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