اعتصام لعدد من المحتجين في باحة باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ انه تجاوبا مع ​اسبوع الغضب​ نفذ العشرات من محتجي حراك حاصبيا بمشاركة طلاب من ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة في المنطقة اعتصاما أمام خيمة الاعتصامات في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا للتعبير عن احتجاجهم بل عن استنكارهم للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل الارتفاع الغير مبرر للمواد الغذائية والمخلوقات سيما مادة ​المازوت​ في ظل غياب تام لمؤسسات ​الدولة​ وأكد المعتصمون على المضي في تحركهم واتخاذ خطوات تصعيدية لتحقيق أهدافهم كاملة مشددين على ضرورة محاسبة الفاسدين واسترداد ​الأموال المنهوبة​ إلى خزينة الدولة.

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