بزي:سيكون للبنانيين حكومة قريبا ونحن واثقون بأن اللبنانب لا يفقد الأمل

أعلن عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائي ​علي بزي​، أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يجدد "استنكاره الشديد بما حصل بالأمس من تعديات و انتهاكات معتبرا أنه أمر غير مقبوا متمنيا أن يأخذ ​القضاء​ مجراه بالتحقيق والمتابعة".

وأكد المجتمعون خلال لقاء الأربعاء النيابي، أن "المواقف التي اتخذتها كتلة التنمية والتحرير من المسار الحكومي بإعطاء الثقة لأي ​حكومة​ هي بسبب أن الكتلة تريد حكومة تلبي مطالب الناس المحقة الوضوح في الملفات الإصلاحية وتنفيذ القوانين والحد من التدهور وتحمل برنامجا انقاذيا واضحاً".

وأكد بزي نقلاً عن بري أن "مجلس النواب حاضر لحفظ حقوق الناس تحت سقف الدستور".مبشراً انه "سيكون للبنانيين حكومة قريبا ونحن على ثقة بأن اللبنانيين لن يفقدوا الأمل بحل المشاكل".

ورداً على سؤال حول ​الموازنة​، أشار بزي إلى أن يري سوف يحدد موعد جلسة لإقرار الموازنة قريباً.