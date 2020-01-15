فضل الله التقى رئيس المركز الأسترالي لحوار الأديان والثقافات

استقبل ​العلامة السيد علي فضل الله​ رئيس المركز الأسترالي لحوار الأديان والثقافات الأستاذ خضر صالح، الذي وضعه في أجواء الدور الذي يؤديه المركز على صعيد الحوارات واللقاءات والنشاطات في ​أستراليا​، ودور الجالية ال​لبنان​ية في تعزيز هذه الحوارات.

وأعرب السيد فضل الله عن تضامنه مع الشعب الأسترالي في المحنة التي أصابت الشعب والسلطات الأسترالية جراء هذه ​الحرائق​ وكل ما ينعكس سلباً على ​البيئة​ والمناخ والاستقرار العام في أستراليا.

وأشاد بالدور الذي قامت به الجالية اللبنانية في مواجهة هذه الحرائق، والوقوف إلى جانب الشعب الأسترالي، وصولاً إلى صلاة الاستسقاء التي مثّلت جانباً من جوانب التفاعل الميداني مع الأستراليين وبين أبناء الجالية اللبنانية هناك.اً.