مصادر الـOTV: نتوقع ولادة الحكومة في غضون 48 ساعة إذا ذُللت كل العقبات

ذكرت قناة الـ"OTV" أنّ "الأجواء الحكوميّة إيجابيّة ومصادر مطّلعة تتوقّع ولادة ​الحكومة​ في غضون 48 ساعة إذا ذُلّلت كلّ العقبات"، مركّزةً على أنّ "العمل جار على حسم بعض الأسماء للحقائب الّتي كانت عالقة، وأبرزها الاقتصاد والطاقة والخارجية والعدل".

ولفتت إلى أنّ "لقاءً سيجمع في الساعات الـ24 المقبلة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ برئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​، ويُفترض أن يكون حاسمًا"، موضحةً أنّ "حتّى هذه الساعة، العمل جار لحسم الأمور على قاعدة حكومة من 18 وزيرًا ١٨لا 22 أو 24".