رأى النائب ​أنور الخليل​ أن "​الثورة​ الشعبية، اي انتفاضة 17 تشرين اول، يجب ان تحافظ على هويتها الحقيقية من اهدافٍ وخُلقيّاتٍ في العمل. وأن تكسير واجهات المحلات التجارية و​المصارف​ و​المطاعم​ وما شابهها من أعمال تخريبية، يخرج عن سلوكيات الثورة، فهذه التصرفات لا توقف ​الفساد​ ولا تعيد ​الأموال المنهوبة​ للدولة ولا تشكل ​حكومة​ الاخصائيين والقادرين على الاهتمام بالملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية رحمةً بالناس وبأوضاع الوطن". وقال: "لتُبعد الثورة هؤلاء المنتحلين الصفة من بين صفوفها لتبقى عنواناً للأخلاقيات والأهداف السامية الإصلاحية والمطالب المعيشية الإقتصادية الملحة ودرعاً يحمي مكتسبات الثورة وحقوق الناس بعيش كريم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنور الخليل: الثورة يجب أن تحافظ على هويتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.