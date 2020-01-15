اشارت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "انهم نزلوا الى الشارع منذ تسعين يوما والوضع المنهار كما ​الليرة اللبنانية​، و​المصارف​ التي تحتجز أموال المودعين، اضافة الى القلق والرعب اللذين يعتريا اللبنانيين والجوع الذي يدق ابوابهم، كل ذلك لم يحرك ضمائر المسؤولين الذين يلهثون وراء مصالحهم وحصصهم وهمهم الاخير البلد". اضافت سكاف "عملوا وكتروا... ثورة الجياع سوف تأكلكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: المسؤولون يلهثون وراء مصالحهم وحصصهم وهمهم الاخير البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.