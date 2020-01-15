دان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أعمال الشغب التي حصلت بالامس في ​شارع الحمرا​، مؤكدا ان "​بيروت​ عاصمتنا جميعا". ودعا لمحاسبة المسؤولين عنها. وشدد على ان "ما حصل غير مقبول ولا اتهم به اشخاصاً معنين ولا اتهم الحراك المدني لان ما حصل مستهدف ومقصود والمرتكبون غير معقولين فهل يريدون تدمير البلد". وقال: "اذا كان الحراك بهذا الشكل فهو لا حراك ولا ثورة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري أدان أعمال الشغب التي حصلت بالامس: بيروت عاصمتنا جميعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.