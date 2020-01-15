الأمن العام: توقيف مواطن سوري لإنتمائه لتنظيم داعش

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان أنه في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها ، وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ المختصة أوقفت المديرية المدعو ( إ.س) من الجنسية السورية لإنتمائه ل​تنظيم داعش​ الارهابي"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بأنه بايع تنظيم داعش من خلال مشغله الارهابي عبد الله التونسي وتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر التنظيم وقام بتحريض اشخاص على مبايعة التنظيم وخطط لإعداد خلايا أمنية والسعي لتأمين ​الاسلحة​ الحربية لها".

ولفتت الى أنه "اعترف أيضا بأنه قام بالتخطيط للقيام باعمال أمنية لصالح التنظيم ضد مراكز احد الاحزاب اللبنانية الفاعلة وقتل عناصره، بالاضافة الى القيام بعمل تفجيري يستهدف احدى السفارات الغربية بواسطة ​طائرة​ مسيرة"، مبينة أنه "ب​مداهمة​ منزله تم ضبط مواد أولية لصناعة المتفجرات كان قد أحضرها لتنفيذ مخططاته وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل مع المضبوطات الى ​القضاء​ المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين".