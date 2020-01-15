جمعية المصارف أسفت لما حدث بالحمرا: لمعاقبة كل من ساهم في هذا العمل الهمجي

أعربت ​جمعية المصارف​ في بيان، عن أسفها "للاحداث التي حصلت أمس في ​الحمرا​"، مشددة على "اننا على ثقة بأن الفاعلين لا يمتّون الى ثوار ​لبنان​ الحقيقيين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيين المدفوعين والمأجورين والمعروفي الاهداف".

واعتبرت أن "التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل ​حكومة​ يضع المصارف في الواجهة وكأنها هي المسؤولة عن تردّي الاوضاع الحاصلة"، داعية ​القوى الامنية​ الى "أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم في هذا العمل الهمجي الذي يصيب قطاعا يجاهد لخدمة الناس والحفاظ على مصالحهم في أحلك ظرف يمرّ به لبنان".