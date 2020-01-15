أرامكو تكشف تقنيات جديدة في معرض تكنولوجيا البترول

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وأكدت الشركة في عرض قدمته في ركنها بمعرض تكنولوجيا البترول 2020، الذي انطلق أخيرا بالدمام، أن التقنيات الحديثة في صناعة النفط تم استحداثها في مراكز الأبحاث والتطوير داخل المملكة وخارجها في المراكز المنتشرة حول العالم.
وذكرت أن التقنيات الـ3 الجديدة تتمثل في تطوير الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لتدريب الكوادر البشرية، ومحاكاة الحقول والآبار لدعم إدارة المكامن النفطية (البر، والبحر).
وأفادت أن تلك التقنيات تسهم في تسريع اتخاذ القرار بنسبة 50 - 60%، فيما تم تطوير تلك التقنية الحصرية الجديدة في مراكز أرامكو السعودية البحثية.
وقالت الشركة: «أرامكو تلعب دورا محوريا في قطاع الطاقة وتوفير الإمدادات للأسواق العالمية بالطاقة النفطية، فضلا عن تعزيز جهود البيئة والحوكمية، واستعرضت أرامكو مجموعة من الأعمال التي تبذلها في تطوير صناعة النفط على المستوى العالمي والإبقاء على اقتصاد المملكة مزدهرا».
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وتناولت خلال المعرض الجهود في تشغيل مستقبل الطاقة، وبناء التقنية وتطوير الكوادر وتسليط الضوء على مدينة سلمان للطاقة «سبارك».
بدوره، أوضح إسماعيل مال الله (من العلاقات العامة بشركة نفط الكويت) أن الشركة تعمل حاليا على مراجعة الخطة الإستراتيجية 2040 الهادفة لرفع الإنتاج من 2.
7 مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل، لافتا إلى أن في شهر يونيو القادم ستبدأ عمليات الاستكشاف في المياه المغمورة الكويتية.
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السعودية.. 10 سنوات حافلة بالإنجازات الاقتصادية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.