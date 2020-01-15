شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال عبدالناصر بأول خطاب لصديقه بعد التحاقه بالحربية؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى ”الخليج 365” ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يستعرض المواقف الإنسانية والحياة الشخصية للرئيس الراحل، ويبرز أهم الخطابات التى وجهها الرئيس الراحل لصديقه خلال دراسته بالكلية الحربية، حيث إنه رغم انشغال جمال عبد الناصر بدراسته فى الكلية الحربية، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من السعى لأن يدخل شقيقه الصغير الليثى إلى المدرسة بالمجان، وهذا كان أول طلب من عبد الناصر لصديقه حسن النشار.

قال جمال عبد الناصر لصديقه فى الخطاب الأول: "عزيزى حسن.. أهديك سلامى وأرجو أن تكون بخير.. أرسلت لك جواب من زمان ولكن لم يصلنى الرد الى الآن.. عايز أعرف السبب.. أعرفك إن وقتى مشغول جدا فى هذه الأيام حتى إنى لم أرسل لك ولا لعبد الرؤوف من مدة طويلة.. مسألة نقلى لم يبت فيها الى الآن، وإن كان (الباشا) قد عرفنى أنها ستتم قريبا.. أرجو أن تسأل عن عز العرب وتزوده بنصائحك فهو (كسوف) تماما.. وقد عرفنى الوالد أنه ذهب الى المدرسة، ولكنى لا أعرف نصيبه من الصحة، وعز لم يرسل لى ولا جواب، وهو غير مهتم جدا.. ولم ترسل لى أى معلومات كما اتفقنا على المحطة عندما تركتك. وقد كنت فكرت فى أن آخذ أجازة هذا الأسبوع ولكن أجلتها لشهر رمضان.. وأظن إن هذا أحسن. .عندى موضوع.

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وتابع: أظنك تعرف له حل.. وهو رغبتى فى ادخال الليسى مجانا؛ فإنه أخذ مجموع أكثر من 70٪، وطبعا هذا يقلل المصاريف على أنا على الخصوص، لأن الوالد يظهر مش ناوى يدفع المصاريف أو جزء منها .. لأنه بالرغم من اتفاقى معه على دفع نصف المصاريف وأنا الباقى ابتداء من أول أغسطس.. فإنه لم يكتف بعدم الدفع، بل أرسل لى فى طلب فلوس. أرجو أن تهتم بمسألة ليسى وتجاوبنى بصراحة.. هل هذا فى مقدورك حتى أعرفك بمجرد ارسال الطلب.. سلامى للعائلة وأحمد أفندى عارف.. وعرفه إنى باقى فى منقباد حتى ييجى انشاء الله (اذا لم أنقل) وتقبل سلامى وأشواقى.