تعيين حسام صادق مديرا تنفيذيا لهيئة "التأمين الصحي الشامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة محمد معيط وزير المالية، على تعيين حسام فؤاد صادق توفيق، الخبير الدولي في مجالات القيادة العليا، والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والتطوير الإداري، مديرًا تنفيذيًا لهيئة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، يُوفر تعيين صادق في هذا المنصب إدارة متميزة، تُساعد في التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة، وفق أحدث الخبرات الدولية على النحو الذي يحقق الهدف المنشود في توفير رعاية صحية متميزة لكل المصريين، ويحميهم من الأعباء المالية الشديدة، المترتبة على المرض.

ويتمتع المدير التنفيذي الجديد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بخبرات متعددة تمتد إلى 23 عاما في مجالات التأمين، وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الأعمال، حيث شغل العديد من المواقع القيادية بشركات "أليانز"، و"أي. تي. ووركس للبرمجيات"، و"جلوبال نولدج" (سينرجي سابقًا)، التي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا التدريب بالعالم، وفقا للبيان.

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ويحتفظ المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، بسجل حافل من الخبرات العملية والدورات التدريبية المختلفة، والمعتمدة، في مجال الإدارة بشركات التأمين من خلال أكاديمية "أليانز" العالمية وغيرها من الهيئات والشركات العالمية والدولية.

وقال محمد معيط وزير المالية، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إن تعيين مدير تنفيذي للتأمين الصحي الشامل، وعدد من شاغلي الوظائف القيادية الأخرى بالهيئة يعكس السعي الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإداري والتنظيمي للمنظومة الجديدة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التطبيق الدقيق لنظام التأمين الصحي الشامل؛ من أجل تقديم خدمة طبية جيدة، تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لتحقيق حلم كل المصريين.