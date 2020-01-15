"تنمية المشروعات" يوقع اتفاقية تمويلية مع بنك ألماني بقيمة 49 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقعت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك التعمير الألماني اتفاقية "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بين الجهاز، والبنك الألماني، والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية 49.4 مليون يورو، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

ووقع الاتفاقية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبرند سيجفرايد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، بحضور أدهم خطابي مسئول مشروعات التعليم والتمويل بالبنك، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وقيادات الجهاز.

وتتضمن الاتفاقية تقديم البنك الألماني قرضا ميسرا وطويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو لجهاز تنمية المشروعات من أجل التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشباب مصر.

ووفقا للبيان، تشتمل الاتفاقية أيضا على منحة من الحكومة الألمانية بقيمة 4.5 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 14.9 مليون يورو.

وتهدف المنحتان إلى دعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (دعم فني وإداري وتدريب وتسويق)، وأيضا رفع القدرات المؤسسية للجهاز والجهات الشريكة، والارتقاء بأنشطته التنموية في مختلف المجالات، وفقا للبيان.

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وقالت نيفين جامع إن حصول الجهاز على هذا التمويل يعتبر انعكاسا مباشرا للدعم المقدم من القيادة السياسية والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة التمويل والمناخ المناسب لنموه وتطويره.

وأشارت الوزيرة إلى الجهود المكثفة التي تنفذها وزارة التعاون الدولي لإتاحة مثل هذه التمويلات التي من المتوقع أن تحقق طفرة في نمو هذا القطاع وإقامة الآلاف من المشروعات التي ستوفر المزيد من فرص العمل بكافة المحافظات، وتشارك في مسيرة التنمية المجتمعية والاقتصادية الناجحة التي تشهدها الدولة الآن، وفقا للبيان.

وذكرت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير الدعم المالي لتمويل مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهاز والارتقاء بقدراته ليتمكن من تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية.

وأضافت جامع أن تقديم الدعم للجهاز سيكون من خلال تطوير آليات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر، والتوسع في تقديم خدمات استشارية لها تساعد على استمرارها وضمان نجاحها، بالإضافة إلى تمويل الجمعيات الأهلية الجديدة لتتمكن بدورها من تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن هذا الدعم يشمل أيضا المساهمة في إنشاء مرصد معرفي عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير تواصل الجهاز مع الشباب وأصحاب المشروعات.