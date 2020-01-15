500 بلاغ اغتصاب وتسول وتنمر خلال 2019 في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قالت سرية محمد، مدير مكتب حماية الطفل بالشرقية، إنه جرى استقبال وحل 500 بلاغ خلال العام الماضي، فيما تنوعت البلاغات ما بين "عنف أسري– اغتصاب– تسول– وإيواء– وتنمر"، وجرى التعامل معها فورًا وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته.

وأوضحت سرية، اليوم الأربعاء، أن البلاغات تضمنت 80 بلاغًا بشأن تسول أطفال، وجرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للتصدي لهذه الظاهرة السلبية في المجتمع والحد منها.

وأشارت مدير مكتب حماية الطفل بالشرقية، إلى أنه جرى التعامل مع 40 حالة تعدي جنسي تعرض لها أطفال من الجنسين، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم القانونية والأدبية، وعمل خطة رعاية متكاملة وممتدة لفترة طويلة، تشمل مراعاة الجانب النفسي والاجتماعي والتعليمي.