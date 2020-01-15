ضبط عاطلين سرقا مجمعًا استهلاكيًا بـ"المنتزه" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عاطلين سرقا مجمعًا استهلاكيا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي المدينة.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من مسئول فرع إحدى الشركات للمجمعات الاستهلاكية بدائرة القسم، بأنه أثناء فتح باب المجمع، لاحظ كسر أحد أقفال الأبواب الخارجية، وكسر زجاج فاترينة عرض خلفه، ووجود كسر بدرج مكتب الكاشير، وسرقة 4 آلاف جنيه، وجهاز DVR وشاشة العرض الخاصة به.

بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمنطقة سيدي بشر بحري بدائرة القسم.

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جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما للواقعة، عن طريق كسر القفل الخاص بباب الفرع باستخدام عتلة حديدية، والاستيلاء على المسروقات.

وأضاف المتهمين أنهما تخلصا من القفل بإلقائه بالطريق العام، وإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه، وجرى بإرشادهما ضبط المسروقات بمنزل أحدهما، وكذا الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى إخطاء النيابة التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.