160 قتيلا حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في أفغانستان وباكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في أفغانستان وباكستان، اليوم الأربعاء، إلى 160 قتيلا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات من أجل فتح الطرق السريعة لإجلاء السكان إلى مناطق آمنة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن

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رجال الإنقاذ مازالوا يحاولون الوصول إلى العشرات من الأشخاص الذين مازالوا محاصرين داخل منازلهم بسبب الانهيارات الثلجية الناجمة عن تساقط الثلوج بكثافة في إقليم "كشمير".



وأضافت الشبكة الأمريكية أنه مع استمرار تساقط الثلوج على العديد من الطرق،

تستخدم السلطات الباكستانية الطائرات الهليكوبتر لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



ومن جانبه، توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى كشمير لزيارة المناطق التي ضربها انهيار ثلجي، كما قام بزيارة مستشفى عسكري في مدينة "مظفر أباد" عاصمة الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير"، لزيارة المصابين الذين يرقدون بها، ومن بينهم نساء وأطفال بعد أن تم إنقاذهم من مناطق مختلفة.