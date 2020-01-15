ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في أفغانستان وباكستان، اليوم الأربعاء، إلى 160 قتيلا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات من أجل فتح الطرق السريعة لإجلاء السكان إلى مناطق آمنة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن
تستخدم السلطات الباكستانية الطائرات الهليكوبتر لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وأضافت الشبكة الأمريكية أنه مع استمرار تساقط الثلوج على العديد من الطرق،
ومن جانبه، توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى كشمير لزيارة المناطق التي ضربها انهيار ثلجي، كما قام بزيارة مستشفى عسكري في مدينة "مظفر أباد" عاصمة الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير"، لزيارة المصابين الذين يرقدون بها، ومن بينهم نساء وأطفال بعد أن تم إنقاذهم من مناطق مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 160 قتيلا حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في أفغانستان وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.