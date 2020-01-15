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سلطان عُمان يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي

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تسلّم سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور رسالة خطية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلمها الوفد الرئاسي الأمريكي برئاسة دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي، الذي وصل إلى سلطنة

عمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأشارت وكالة الأنباء العمانية أونا، اليوم الأربعاء، أن

وزير الطاقة الأمريكي أعرب، خلال اللقاء، عن خالص التعازي والمواساة باسم القيادة والحكومة والشعب الأمريكي في وفاة السلطان قابوس.
ومن جهته، أعرب السلطان هيثم عن خالص تقديره للضيف والوفد المرافق له على ما عبروا عنه من تعازي ومواساة صادقة.
 
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