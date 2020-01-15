مباحثات عمانية سورية في مسقط حول علاقات البلدين ومستجدات المنطقة

بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم في مسقط مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات وتطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتحديات التي تواجه وتستهدف شعوب المنطقة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المعلم قدم خلال اللقاء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه السلطان الراحل في تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين، معرباً عن ثقته بأن سلطنة عمان ستتابع طريقها نحو التقدم والازدهار بقيادة السلطان

هيثم بن طارق بن تيمور.وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات وتجاوزها.وأعرب الوزير العماني عن تقدير بلاده لتعازي القيادة والشعب السوري، وتقدير الشعب العماني لأشقائهم في سوريا، وتضامنهم معهم في مواجهة الحرب التي تستهدفهم، مجدداً تأكيد ثقة القيادة العمانية بقدرة سوريا قيادةً وشعباً على تجاوز هذه الحرب واستعادة الأمن والازدهار فيها.